الاحتلال يواصل بناء المستوطنات أثناء الحرب على غزة

لم يتوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة، بل تواصل مسجلا أرقاما قياسية، فبحسب الهيئة الفلسطينية لمكافحة الجدار والاستيطان تم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة.

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