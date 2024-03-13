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الاحتلال يواصل بناء المستوطنات أثناء الحرب على غزة
لم يتوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة، بل تواصل مسجلا أرقاما قياسية، فبحسب الهيئة الفلسطينية لمكافحة الجدار والاستيطان تم إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة.
ووفقا لتقرير بثته الجزيرة فإن الاهتمام بالجانب الاقتصادي لإسرائيل يظل حاضرا توازيا مع المكاسب السياسية التوسعية، إذ تشير تقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعا إضافة إلى 3 آلاف منشأة اقتصادية أخرى في مستوطنات الضفة الغربية.
13/3/2024