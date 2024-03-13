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اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال بمدينة حمد غربي خان يونس
رصدت كاميرا الجزيرة -من أقرب نقطة- جانبا من الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وبحسب مراسل الجزيرة هاني الشاعر، فقد هبطت مروحية إسرائيلية في المكان، مما يعطي مؤشرا على عمليات إجلاء قتلى ومصابين بصفوف جيش الاحتلال، فضلا عن تحليق متواصل للطائرات وقصف للمدفعية وتصاعد كثيف للدخان من البنايات المستهدفة.
13/3/2024