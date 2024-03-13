اشتباكات ضارية بين المقاومة والاحتلال بمدينة حمد غربي خان يونس

رصدت كاميرا الجزيرة -من أقرب نقطة- جانبا من الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد السكنية شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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