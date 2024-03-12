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مدة الفيديو 02 minutes 55 seconds
02:55
الجزيرة تنقل معاناة أهالي أطفال في المستشفى الأوروبي في غزة
رصدت الجزيرة وضع عدد من الأطفال المرضى في المستشفى الأوروبي في خان يونس، حياتهم متوقفة ما لم يوفر لهم الغذاء والعلاج.
12/3/2024