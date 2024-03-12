مدة الفيديو 03 minutes 05 seconds

الجزيرة ترصد أحوال الناس في أسواق شمال غزة للتبضع في رمضان

مع قدوم شهر رمضان يواجه سكان مناطق شمال غزة ندرةً في المواد الأساسية في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع وغلق منافذ وصول الإغاثة.
12/3/2024