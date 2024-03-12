الجزيرة ترصد أحوال الناس في أسواق شمال غزة للتبضع في رمضان

مع قدوم شهر رمضان يواجه سكان مناطق شمال غزة ندرةً في المواد الأساسية في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع وغلق منافذ وصول الإغاثة.