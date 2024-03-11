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إقامة صلاة التراويح الأولى بالمسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة
أحيا الفلسطينيون صلاة التراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك بالمسجد الأقصى في ظل ظروف استثنائية ووسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.
ووفقا لمراسل الجزيرة حسان مسعود، فقد تمكن المقدسيون وأبناء الداخل من دخول المسجد الأقصى للصلاة في ظل قيود وإجراءات أمنية فرضتها قوات الاحتلال مدعومة بقوات الشرطة وحرس الحدود عند أبواب ومداخل المسجد.
ومنعت حواجز الاحتلال الأمنية دخول المصلين من الشباب للصلاة، فيما سمحت بدخول النساء والرجال الذين تجاوزوا الـ40 عاما.
11/3/2024