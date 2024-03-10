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قتل أعمى لأطفال ومسنين.. جنود الاحتلال مولعون بتوثيق جرائمهم بغزة
لا يكتفي جنود الجيش الإسرائيلي باقتراف جرائمهم، بل يتفاخرون بتوثيقها، وهو ما حصل عدة مرات. فقد أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة قنص فتى فلسطيني أعزل في محيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي القطاع.
وتظهر المشاهد تصوير مسيّرة إسرائيلية الفتى الفلسطيني الأعزل مضرجا بدمائه بعد قنصه من قبل جنود الاحتلال، ثم تعمدَها أخذ صور مقربة له.
وفي حادثة أخرى التقطت كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين مشهد إعدام المسن عطا إبراهيم المقيد.
وكانت صور مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي حصلت عليها الجزيرة قبل نحو أسبوعين وثقت قنصا متعمدا لمدنيين في منطقة تل الزعتر واعتقال كوادر طبية ومرضى من داخل مستشفى العودة شمال غزة.
تقرير: نسيبة موسى
10/3/2024