قتل أعمى لأطفال ومسنين.. جنود الاحتلال مولعون بتوثيق جرائمهم بغزة

لا يكتفي جنود الجيش الإسرائيلي باقتراف جرائمهم، بل يتفاخرون بتوثيقها، وهو ما حصل عدة مرات. فقد أظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة قنص فتى فلسطيني أعزل في محيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي القطاع.

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