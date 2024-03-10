شاهد.. سكان شمال غزة يبحثون عن مساعدات جوية سقطت في البحر

بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لبعض سكان شمال غزة يحاولون الوصول إلى بعض المساعدات الغذائية التي أنزلتها الطائرات من الجو وسقطت في البحر.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد أنزلت طائرات عدة مساعدات غذائية وإنسانية في بحر بيت لاهيا، وحاول بعض سكان شمال غزة الوصول إلى تلك المساعدات وإخراجها قبل غرقها في البحر ولكن دون جدوى.

وأظهر الفيديو أعدادا كبيرة من السكان ينتظرون على أمل أن يقذف البحر بعضا من تلك المساعدات على الشاطئ.