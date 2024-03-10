سكان مخيم الشاطئ بغزة يجهزون ساحات قرب المساجد استعدادا لشهر رمضان

رغم تدمير قوات الاحتلال عشرات المساجد في قطاع غزة، فإن الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بدؤوا في تجهيز ساحات صغيرة قرب المساجد استعدادا لقدوم شهر رمضان.

وقال أحد سكان المخيم للجزيرة إنهم سيقيمون الصلاة في هذه الساحات بدلا عن المساجد المدمرة، وسيفرحون بقدوم شهر رمضان رغم الأحزان والآلام والدمار وقبور الشهداء التي توجد في بعض هذه الساحات.

في حين مضى أحد المشاركين في تجهيز الساحات ليؤكد أنهم لن يرحلوا من أرضهم مهما كانت الظروف والضغوط، "لأن من يتمسك بدينه فهو متمسك بوطنه".