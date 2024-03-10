سرايا القدس تقصف بقذائف الهاون مواقع الاحتلال بحي الزيتون

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد من قذائف الهاون التي قصفت بها مواقع الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة.