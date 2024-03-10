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تعرض منطقة جبل ميرون بالجليل الأعلى لقصف صاروخي من لبنان
أفاد مراسل الجزيرة بتعرض منطقة جبل ميرون، في الجليل الأعلى، لقصف صاروخي من لبنان. وتقع على قمة الجبل قاعدة ميرون الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتعرضت القاعدة للاستهداف 5 مرات منذ بدء التصعيد على طول هذه الجبهة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المراسل إن المنطقة تعرضت لدفعتين من الصواريخ.
ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 35صاروخا من لبنان باتجاه المنطقة ذاتها.
تقرير: حسان مسعود
10/3/2024-|آخر تحديث: 10/3/202410:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)