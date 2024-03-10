تعرض منطقة جبل ميرون بالجليل الأعلى لقصف صاروخي من لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض منطقة جبل ميرون، في الجليل الأعلى، لقصف صاروخي من لبنان. وتقع على قمة الجبل قاعدة ميرون الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي.

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