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الاحتلال يقصف خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
رغم وجود نازحين في إحدى المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي “آمنة”، فإنهم تعرضوا في منطقة المواصي (غرب خان يونس) لقصف مكثف، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وفقا لمراسل الجزيرة. وأط
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف المدفعية باتجاه خيم النازحين، مما أدى إلى احتراقها بالكامل.
وقد تحدث نازحون للجزيرة عن تفاصيل ما حدث لهم، وتساءلوا عن مصيرهم بعد حرق خيمهم.
تقرير: أشرف أبو عمرة
10/3/2024