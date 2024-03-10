الاحتلال يقصف خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس

رغم وجود نازحين في إحدى المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي “آمنة”، فإنهم تعرضوا في منطقة المواصي (غرب خان يونس) لقصف مكثف، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وفقا لمراسل الجزيرة. وأط

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