استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف سيارة برفح

استشهد شخص واحد، وأصيب آخرين في قصف جيش الاحتلال إسرائيلي سيارة بشارع صلاح الدين في رفح جنوبي قطاع غزة.