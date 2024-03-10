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استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف سيارة برفح

استشهد شخص واحد، وأصيب آخرين في قصف جيش الاحتلال إسرائيلي سيارة بشارع صلاح الدين في رفح جنوبي قطاع غزة.
10/3/2024