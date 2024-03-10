أصوات من غزة.. أطفال حريتهم مفقودة بسبب الحرب

تحولت كوابل الكهرباء عند الحدود بين رفح ومصر إلى لعبة يلجأ إليها الأطفال للعب والتأرجح، بحثا عن مساحة حرية مفقودة، وسط حياة النزوح وأصوات القصف.