"خرج هيكلا عظميا".. إنقاذ طفل غزي بعد بقائه 9 أيام تحت الأنقاض

نجحت عناصر الدفاع المدني في إنقاذ طفل غزي و4 أفراد من عائلته في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن قضوا 9 أيام تحت أنقاض المبنى الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المشاهد التي بثتها الجزيرة، وثقت عناصر الدفاع المدني اللحظات التي سبقت إخراج الطفل العالق تحت الأنقاض وطريقة انتشاله بصعوبة في ظل ضيق المكان الذي حشر فيه أفراد العائلة.

وبدا الطفل -بعد إخراجه بنجاح- كأنه هيكل عظمي بعد بقائه تحت الأنقاض طيلة هذه الأيام وبظل ظروف عصيبة، كما لم يستطع النطق بأي كلمة خلال رحلة نقله من مكان انتشاله إلى المستشفى بواسطة عربة يجرها حيوان.