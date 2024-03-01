تضارب روايات جيش الاحتلال عن مجزرة شارع الرشيد بغزة

تضاربت روايات قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف المدنيين الفلسطينيين عند دوار النابلسي بمدينة غزة أثناء انتظار مساعدات إنسانية.

وببينما قال جيش الاحتلال إن التدافع أفضى إلى سقوط أعداد كبيرة من المصابين، نشر صورا من طائرات مسيرة لا تظهر أي تدافع.

وعلى مدى أشهر الحرب، تكررت الاستهدافات الإسرائيلية لقوافل المساعدات الإنسانية، فقد سبق الحادثة الأخيرة استهداف مماثل قبل أيام في شارع الرشيد أيضا، فضلا عن واقعتين متتاليتين عند دوار الكويت بالمدينة.

تقرير: سلام خضر