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يأملون المغادرة.. قصص معاناة العالقين عند معبر رفح الحدودي

يتجمع عشرات الأشخاص عند معبر رفح الحدودي، وبعضهم موجود هناك منذ شهرين وأكثر، بانتظار إمكانية الخروج. التقرير يتابع قصص ومعاناة بعضهم.
9/2/2024