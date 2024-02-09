يأملون المغادرة.. قصص معاناة العالقين عند معبر رفح الحدودي

يتجمع عشرات الأشخاص عند معبر رفح الحدودي، وبعضهم موجود هناك منذ شهرين وأكثر، بانتظار إمكانية الخروج. التقرير يتابع قصص ومعاناة بعضهم.