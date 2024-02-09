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مدة الفيديو 04 minutes 06 seconds
04:06
يأملون المغادرة.. قصص معاناة العالقين عند معبر رفح الحدودي
يتجمع عشرات الأشخاص عند معبر رفح الحدودي، وبعضهم موجود هناك منذ شهرين وأكثر، بانتظار إمكانية الخروج. التقرير يتابع قصص ومعاناة بعضهم.
9/2/2024