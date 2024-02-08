شهادات مروعة لغزيين تعرضوا لتعذيب شديد بالسجون الإسرائيلية

وثقت الجزيرة شهادات مروعة لفلسطينيين أكدوا خلالها تعرضهم لتعذيب شديد على يد قوات الاحتلال، وذلك بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية ووصولهم جنوبي قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي.

وقال بعض المفرج عنهم، إن السلطات الإسرائيلية وجهت إليهم تهما بالانضمام إلى قوات النخبة التابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، ووصفوا المعاناة التي تعرضوا لها بأنها لا تطاق ولا مثيل لها.

وكان مراسل الجزيرة، قد أفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 71 أسيرا بينهم 19 أسيرة اعتقلوا في قطاع غزة.