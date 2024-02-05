شاهد.. حجم الدمار وجهود الإنقاذ في مواقع قصفت بدير البلح

استشهد عشرات الفلسطينيين في غارة استهدفت دير البلح وسط القطاع، حيث تحاول قوات الدفاع المدني والأهالي البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في مواقع القصف.