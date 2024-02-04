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مظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة بوقف النار في غزة

شهدت العاصمة البريطانية مظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيقاف ما وصفه المحتجون بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.
4/2/2024