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مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى وإيقاف الحرب

شارك الآلاف في مظاهرات بمدن إسرائيلية عدة، للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من خلال وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى.
4/2/2024