مظاهرات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى وإيقاف الحرب

شارك الآلاف في مظاهرات بمدن إسرائيلية عدة، للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة من خلال وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى.