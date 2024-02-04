خيمة طبية لعلاج الأطفال والمرضى في رفح

في ظل غياب الرعاية الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض في قطاع غزة، قام بعض الأطباء الفلسطينيين بمبادرة لعلاج الأطفال في مخيم المواصي للنازحين في رفح. ويستقبل المخيم يوميا ما يقارب 200 إلى 300 حالة.

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