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الاحتلال يحاصر غزيين بمستشفى الشفاء ويطالبهم بالنزوح جنوبا
رصدت كاميرا الجزيرة أحوال المحاصرين في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، بعدما منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخروج للبحث عن الماء والغذاء.
وبحسب منشورات ألقتها جوا، طالبت قوات الاحتلال المحاصرين بالمستشفى بضرورة إخلائه والنزوح جنوبا إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت تسمع فيه بوضوح أصوات الاشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال بالمنطقة.
4/2/2024-|آخر تحديث: 4/2/202408:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)