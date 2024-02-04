الاحتلال يحاصر غزيين بمستشفى الشفاء ويطالبهم بالنزوح جنوبا

رصدت كاميرا الجزيرة أحوال المحاصرين في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، بعدما منعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخروج للبحث عن الماء والغذاء.

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