فيديو لسرايا القدس يظهر السيطرة على مسيّرة إسرائيلية جنوب غرب خان يونس

نشر الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- فيديو أعلن فيه السيطرة على مسيّرة إسرائيلية جنوب غرب خان يونس.

وظهر في الفيديو أحد المقاتلين وهو يعلن أن مقاتلي السرايا في لواء خان يونس، تمكنوا أثناء عملية تسلل لهم في أحد محاور تقدم القوات الإسرائيلية في جنوب غرب خان يونس من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيّرة.

وقال إن مقاتلي السرايا تمكنوا من استهداف الطائرة والتعامل معها والسيطرة عليها، والحصول على معلومات مهمة مخزنة بداخلها، مؤكدا أن المقاتلين عادوا بسلام إلى قواعدهم.

وأظهرت سرايا القدس الطائرة المسيّرة التي تمكنت من السيطرة عليها.

وتوعدت سرايا القدس على لسان المقاتل الذي ظهر في الفيديو قائلة "نحن في سرايا القدس نؤكد أن أرضنا وبحرنا وسماءنا محرَّمة على هذا العدو".