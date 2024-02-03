شهادات على اعتقال وتنكيل قوات الاحتلال بمواطنين من تل الهوى في غزة

روى عدد من أفراد عائلات نازحة من تل الهوى جنوب مدينة غزة لكاميرا الجزيرة، ظروف اعتقال بعض أفراد أسرهم والتنكيل بهم وإذلالهم، عقب عمليات دهم نفّذتها قوات الاحتلال.

وقالت إحدى النازحات وهي تبكي إن قوات الاحتلال سبق أن اجتاحت المنطقة قبل 5 أيام وأنذرتهم بالإخلاء، وأضافت أن هذه القوات عادت اليوم السبت، وفجَّروا مدخل البناية وطالبوا العائلات الموجودة فيها بمغادرتها، ومضت تقول "ورغم أننا رفعنا أيدينا بالاستسلام، فإنهم أطلقوا الرصاص على عمي، وأمرونا بالخروج وإخلاء البناية".

وإمعانا في إذلال المواطنين أجبرت قوات الاحتلال عددا من أفراد الأسرة على خلع ملابسهم واعتقالهم -حسب النازحة- التي أضافت أن جيش الاحتلال فخّخ البناية بالمتفجرات، وأمهل العائلة 10 دقائق فقط للمغادرة.

وأظهر الفيديو نساءا وأطفالا وهم يرتجفون من الرعب والخوف من تجربة دهم جيش الاحتلال المخيفة التي مروا بها تحت تهديد السلاح، بينما شهدت نازحة أخرى على وحشية الجيش الإسرائيلي، الذي دهس أحد أفراد أسرتها بالدبابة.