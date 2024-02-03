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خريطة التطورات الميدانية في قطاع غزة
رغم الانسحابات المتكررة والمناورات البرية للقوات الإسرائيلية في مناطق عدة من غزة، فإن المنطقة الشمالية من القطاع تشهد تطورات ميدانية، حيث تكثف قوات الاحتلال منذ أيام عملياتها باتجاه منطقة تل الهوى.
وتشهد المنطقة الغربية من خان يونس (جنوبي القطاع) -خاصة حي الأمل- عمليات عسكرية بهدف الوصول إلى وسط حي خان يونس، لكن المقاومة ترصد التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وتشن عمليات دفع باتجاه قوات الاحتلال المتوغلة في الحي وفي أطرافه.
3/2/2024