خريطة التطورات الميدانية في قطاع غزة

رغم الانسحابات المتكررة والمناورات البرية للقوات الإسرائيلية في مناطق عدة من غزة، فإن المنطقة الشمالية من القطاع تشهد تطورات ميدانية، حيث تكثف قوات الاحتلال منذ أيام عملياتها باتجاه منطقة تل الهوى.

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