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الخلافات تعصف بحكومة الحرب الإسرائيلية وتهدد مستقبلها
رغم محاولتها الظهور بوحدة الصف والموقف عند بدء الحرب على قطاع غزة والتمترس خلف أهدافها، باتت الخلافات تتصاعد عاصفة بحكومة الحرب الإسرائيلية بشأن مستقبلها وسبل إعادة الأسرى والمختطفين.
كما لا يزال سيناريو اليوم التالي للحرب محل جدل وخلاف حتى داخل مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه.
ويعيد هذا التقرير تسليط الضوء على لحظات توتر داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب، وما ترتب عليها من انقسامات لافتة.
تقرير: نسيبة موسى
3/2/2024