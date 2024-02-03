الخلافات تعصف بحكومة الحرب الإسرائيلية وتهدد مستقبلها

رغم محاولتها الظهور بوحدة الصف والموقف عند بدء الحرب على قطاع غزة والتمترس خلف أهدافها، باتت الخلافات تتصاعد عاصفة بحكومة الحرب الإسرائيلية بشأن مستقبلها وسبل إعادة الأسرى والمختطفين.

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