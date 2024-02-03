تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
طوفان الأقصى
اقتصاد
ثقافة
رياضة
تكنولوجيا
ميدان
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
سياسة
مدونات
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
صحة
معمّقة
مقالات
المرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
فلسطين
صور
موسوعة
معمّقة
caret-right
play video
play video
مدة الفيديو 01 minutes 22 seconds
01:22
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في منطقة السرايا بغزة
رصدت الجزيرة اشتباكات عنيفة دارت في منطقة السرايا وسط مدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. التفاصيل في هذا الفيديو.
3/2/2024