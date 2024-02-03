اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في منطقة السرايا بغزة

رصدت الجزيرة اشتباكات عنيفة دارت في منطقة السرايا وسط مدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. التفاصيل في هذا الفيديو.