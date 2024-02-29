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إخماد حريق كبير بقسم الكلى بمجمع ناصر الطبي في خان يونس

بثت كاميرا الجزيرة مشاهد من إخماد طواقم الدفاع المدني حريقا كبيرا نشب بقسم الكلى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
29/2/2024