أطفال توفوا في مستشفى كمال عدوان جراء الجوع والجفاف

حصلت الجزيرة على صور من داخل العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة تظهر أطفالا توفوا جراء المجاعة والجفاف والتهابات الصدر بسبب الافتقار للأدوية.