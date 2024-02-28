كاميرا الجزيرة ترصد معاناة الأطفال الرضع بمستشفى كمال عدوان الطبي

تتزايد مخاطر الموت المحقق للأطفال الرضع شمالي قطاع غزة، بسبب نقص الغذاء والمجاعة التي اشتدت خلال الأيام الماضية.

وحسب الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى الأطفال في في مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فالوضع كارثي داخل قسم الحضانة بالمستشفى، بسبب نقص الحليب والطعام الذي يقدم للأطفال. وقال إن أغلب الحالات التي تصل مجمع كمال عدوان هي لأطفال بدون أهال وبدون أمهات، وبالتالي فإن المستشفى يتولى التكفل بتغذيتهم.

تقرير: أنس الشريف