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زيارة الرئيس الأوكراني للسعودية لبحث صيغة السلام لإنهاء الحرب الروسية

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة عمل للسعودية إطار صيغة السلام الذي وضعته كييف لإنهاء الحرب الروسية.
28/2/2024