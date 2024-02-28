تفاصيل انسحاب آليات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها

رصد مراسل الجزيرة ليث جعار في جنين انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد تدميرها البنية التحتية عند أطراف المخيم.