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بايدن يواجه أكبر حركة احتجاجية من داخل حزبه بسبب حرب غزة
جمعت حركة “أنصتوا لميشيغان” آلاف الأصوات “غير الملتزمة” تحذيرا للرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب موقفه الداعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه أكبر حركة احتجاجية يواجهها بايدن من داخل حزبه الديمقراطي، بسبب الحرب على غزة، في وقت شوهد فيه كبار مستشاري المرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب وهم يخطبون بود ببعض زعماء الجاليات العربية في ديترويت.
تقرير: محمد العلمي
28/2/2024-|آخر تحديث: 28/2/202407:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)