بايدن يواجه أكبر حركة احتجاجية من داخل حزبه بسبب حرب غزة

جمعت حركة “أنصتوا لميشيغان” آلاف الأصوات “غير الملتزمة” تحذيرا للرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب موقفه الداعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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