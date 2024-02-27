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الحرب على غزة والرأي العام الأميركي

تمثل واقعة حرق المهندس بسلاح الجوي الأميركي آرون يوشنيل نفسه أكبر عملية احتجاج وإدانة لما عدّه تورطا أميركيا في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
27/2/2024