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مع تشديد تجويع الغزيين.. إسرائيل تستعد لتسليم ردها لمحكمة العدل
تستعد محكمة العدل لاستقبال رد تل أبيب بعد شهر من مطالبتها الأخيرة اتخاذ إجراءات لمنع أفعال الإبادة الجماعية في غزة، في وقت تشتد فيه حرب التجويع التي تفرضها إسرائيل ضد الغزيين خاصة سكان شمال القطاع.
بدوره قال المفوض العام لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الوكالة الأممية لم تتمكن من إيصال مساعدات إنسانية إلى شمال القطاع منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
تقرير: مصطفى ازريد
26/2/2024-|آخر تحديث: 26/2/202402:19 ص (بتوقيت مكة المكرمة)