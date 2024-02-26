مع تشديد تجويع الغزيين.. إسرائيل تستعد لتسليم ردها لمحكمة العدل

تستعد محكمة العدل لاستقبال رد تل أبيب بعد شهر من مطالبتها الأخيرة اتخاذ إجراءات لمنع أفعال الإبادة الجماعية في غزة، في وقت تشتد فيه حرب التجويع التي تفرضها إسرائيل ضد الغزيين خاصة سكان شمال القطاع.

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