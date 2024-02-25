مجازر إسرائيلية بحق العوائل المدنية في رفح

استشهد 8 أشخاص في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة 8 مجازر في حق العائلات في غزة.