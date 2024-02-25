"جزيرة من أرض".. شاحنات إنسانية متكدسة عند حدود مصر مع غزة

تفصل أمتار قليلة عند معبر رفح الحدودي بين الموت والحياة، حيث تتكدس ألفا شاحنة وفق صور حديثة حصلت على الجزيرة وأمامها من يجوعون وراء الحدود.

وترمي مصر، في العدوان الحالي على غزة، بالمسؤولية على الاحتلال خشية من قصف المساعدات، فيما تتصاعد أصوات موقنة أن موقفا أقوى من شأنه أن يجبر إسرائيل على التراجع، بحسب تقرير للإعلامية فاطمة التريكي بثته الجزيرة.

وتبدو غزة المحاصرة مثل جزيرة من أرض، في حين يختزل مشهد الشاحنات المتكدسة صورة عربية وإنسانية للعجز بأحسن الظن، في حرب لم يعرف العالم عن فظاعتها في تاريخه الحديث.