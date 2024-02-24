مؤسسات اقتصادية دولية تحذر من مخاطر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي

لا تخفي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية مخاوفها من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة أو توسعها، فالنمو الهش والتضخم وتعطل الإمدادات مخاوف مخاطر كانت ولا تزال تحدق بالاقتصاد العالمي.

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