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مؤسسات اقتصادية دولية تحذر من مخاطر الحرب على غزة على الاقتصاد العالمي
لا تخفي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية مخاوفها من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة أو توسعها، فالنمو الهش والتضخم وتعطل الإمدادات مخاوف مخاطر كانت ولا تزال تحدق بالاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي مر بصدمات متكررة خلال السنوات الأخيرة بدأ بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحرب روسيا على أوكرانيا وصولا إلى الحرب الإسرائيلية على غزة التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي المنهك.
تقرير: محمد فاوي
24/2/2024