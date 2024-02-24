ذبح حصان أصيب في قصف إسرائيلي وتوزيع لحمه على النازحين في غزة

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة قيام بعض الأهالي بذبح حصان أصيب في قصف إسرائيلي من أجل إطعام النازحين داخل مدرسة الفلاح في مدينة غزة.