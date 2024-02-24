جهود الإنقاذ عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا برفح وأسفر عن سقوط 8 شهداء

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو لجهود المتطوعين وهم يخرجون جثث الشهداء ويحاولون انتشال الجرحى عقب قصف إسرائيلي على منزل وسط رفح جنوبي قطاع غزة أسفر عن سقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى.

وأظهر الفيديو حجم الدمار الكبير الذي حل بالمنزل، إضافة إلى جثث بعض الشهداء التي لا تزال على الأرض، ومحاولات المتطوعين إطفاء الحرائق بأيديهم وما يملكون من معدات بسيطة، وجهودهم لإنقاذ الناجين والأطفال وكبار السن من تحت أنقاض المبنى المدمر.