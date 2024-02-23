منظمة غير حكومية توفر الغذاء بغزة للمساهمة في الحد من خطر المجاعة

تسهم منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) في توفير وجبات غذاء صحية للنازحين في مدينة رفح وخان يونس في جنوب قطاع غزة، من خلال نحو 50 مطبخا تم إقامتها برفح لإعداد تلك الوجبات.

وتحاول المنظمة غير الحكومية المساهمة في تخفيف حدة المجاعة التي يعيشها أهالي القطاع في ظل حرب التجويع الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، كما تحاول الوصول إلى شمال القطاع كذلك.

ويعد كل مطبخ من مطابخ المنظمة وجبات يتراوح عددها ما بين 5 آلاف و10 آلاف وجبة يوميا، ويتم توزيعها على أهالي رفح والنازحين فيها ونقل بعضها إلى النازحين في خان يونس.