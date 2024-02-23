شاهد.. القسام تدمر دبابات إسرائيلية وتدك تجمعات للاحتلال بحي الزيتون

عرضت قناة الجزيرة مشاهد للمعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف دبابات عسكرية إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع من مناطق مختلفة، كما تضمنت المشاهد "دك تجمعات العدو المتوغلة في حي الزيتون بالاشتراك مع كتائب الأنصار"، وفق فيديو القسام الذي أظهر -أيضا- عمليات إجلاء القتلى والمصابين بصفوف جيش الاحتلال عبر الطيران المروحي.